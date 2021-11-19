مطار العُلا يستقبل أول رحلة طيران دولية مباشرة عبر طيران ناس

الرياض - محمد عبدالله - ينظم طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا ودبي، تعطي الفرصة لآلاف الزوار من دبي والعالم للاطلاع على 200 ألف عام من التاريخ البشري غير المكتشف.

وحَطَّت في مطار العُلا الدولي اليوم أول رحلة دولية ركاب دولية مباشرة على الإطلاق، عبر شركة طيران ناس السعودية الرائدة منخفضة التكلفة، مُعلنةً بذلك بداية انطلاق رحلاتها الأسبوعية الثلاث المباشرة بين العُلا ودبي.

وغادرت طائرة طيران ناس حاملةً الرقم XY219 من مطار دبي الدولي عند تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم لتحط في مطار العُلا الدولي عند الساعة 13:40 يوم الجمعة 19 نوفمبر، مسجلةً بذلك قدوم أول رحلة ركاب جوية دولية في تاريخ مدينة العُلا الساحرة.

وحملت الرحلة على متنها زواراً للعُلا ومسؤولين من طيران ناس والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، مُسجِّلةً بذلك أول رحلة ركاب دولية مباشرة إلى «تحفة العالم» العُلا.

واُستُقبِلت الطائرة في مطار العُلا الدولي بخراطيم المياه التي أطلقتها المركبات ترحيباً بأول طائرة مباشرة يتم تسييرها إلى مطار العُلا وسط حشد من مسؤولي المطار وممثلين عن طيران ناس والهيئة الملكية للعُلا ووسائل الإعلام.

وكان في استقبال الطائرة والركاب عبد الوهاب بخاري، مدير مطار العُلا الدولي برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين والممثلين عن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وطيران ناس، فيما رحبت فرقة العروض الشعبية التراثية من العُلا ببقية الركاب عبر تقديم الزهور وعبوات الماء.

وتقع محافظة العُلا شمال غربي السعودية وكانت في الماضي مفترقًا للطرق بين الشرق والغرب، حيث بنيت وتطورت بمساهمة مجتمعات وحضارات متعاقبة. وتفتح الرحلات الدولية الجديدة للعُلا اليوم الأبواب على مصراعيها أمام الزوار والسياح الراغبين في استكشاف التراث الغني لهذه المدينة التي باتت وجهة ثقافية جديدة في المنطقة والعالم.

وتعتَبَر العُلا "أكبر متحف حي في العالم" وواحدة من أقدم المدن في شبه الجزيرة العربية وموطناً لمنطقة الحِجر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. كما تضم المدينة العديد من الآثار القديمة التي تم اكتشافها مؤخراً ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وتَصدَّرَت العُلا عناوين الصحف حول العالم في الأشهر الأخيرة مستندةً على رؤية حكيمة وبرنامج مبتكر حمل اسم «رحلة عبر الزمن» والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. وتدعم هذه الخطة الرائدة التطوير المستدام في مدينة العُلا على جميع الصعُد وتهدف لاستقبال مليوني زائر سنويًا بحلول عام 2035.

يأتي إطلاق الرحلات الدولية الثلاث المباشرة بي دبي والعُلا بالتزامن مع موسم الفعاليات الشتوية في المملكة العربية السعودية وعودة مهرجان شتاء طنطورة إلى العُلا مع ثلاث مهرجانات أخرى مميزة تُنظَّم في إطار تقويم الفعاليات السنوي «لحظات العُلا» المعلن عنه مؤخراً.

ومع جدول الفعاليات 2022 المليء بالأنشطة والعروض الفنية تنظم حفلات موسيقية متنوعة حيث تغني مساء اليوم فايا يونان في مرايا في العُلا، وحفلات أُخرى للمغنية الشهيرة لينا شاماميان في 10 ديسمبر وحفلة يحييها النجم الشاب خالد في 17 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم العُلا لزوارها من المملكة والعالم تجارب لا مثيل لها في ميادين الفن والثقافة والموسيقى والاستجمام والعافية والفروسية وفنون الطهو وعلم الفلك.

وأطلق مؤخراً «المختبر المتنقل» لفحوصات كوفيد-19 لسكان العُلا وزوارها، في خطوة تهدف لتعزيز وتسهيل تجربة السفر للسكان والزوار الدوليين.

وتم إنشاء مختبرات ومحطات الفحص في مناطق مختلفة في أنحاء المدينة. ويمكن قبول الحجوزات عبر الإنترنت بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نتائج الفحص خلال 4-2 ساعة، والخدمة المستعجلة التي توفر النتائج في 1-2 ساعة.

وسيكون جدول الرحلات الدولية والمحلية من وإلى العلا كالتالي: «رحلات دولية مباشرة، ثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا ودبي، رحلتان أسبوعيتان بين العُلا والكويت».

وحول الرحلات الداخلية، قالت شركة طيران ناس، إنها ستكون كالتالي: أربع رحلات أسبوعية بين العُلا والرياض، ثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا وجدة، ثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا والدمام»، فيما ستكون مدة الرحلة من مطار دبي الدولي إلى مطار العلا الدولي 3 ساعات.

وتم تسمية مطار العلا رسميًا كمطار دولي في فبراير 2021. وارتفعت القدرة الاستيعابية للمطار الذي تم تحديثه وتجديده مؤخرًا من 100000 مسافر سنويًا إلى 400000 مسافر سنويًا.