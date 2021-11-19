ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج المملكة من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة يتواصل من خلالها مع ضحاياه، وهو مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة - متغيّب عن العمل، كما ضبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.



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