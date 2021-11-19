فيفا: المنتخب السعودي يصعد إلى المركز 48 عالميا

صعد المنتخب السعودي في تصنيفات المنتخبات الوطنية لشهر نوفمبر الجاري إلى المركز 48 عالميا وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة للترتيب ويليه البرازيل وفرنسا وانجلترا والأرجنتين وتراجعت إيطاليا مركزين هذا الشهر لتصبح في المركز السادس. كما عادت هولندا لتحجز مقعدها في العشرالأوائل .



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