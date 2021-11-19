شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «الحكومة الرقمية» يلتقي بنائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان في مدينة نيويورك الأميركية بنائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ليو زينمين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء فرص تطوير التعاون بين هيئة الحكومة الرقمية ولجنة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالانسجام مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.