شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الرياض للسيارات يضم إلى مجموعته أكبر مجسّم لـ «فورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يقتصر معرض الرياض للسيارات في نسخته الثانية على استقطاب محبي السيارات بكل أنواعها، وجمع أغلاها وأندرها وأسرعها من أنحاء العالم، بل ضم إلى مجموعته أيضًا أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 التي سجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وخلال رعاية وافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة انطلاقة المعرض أمس سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، شهادة جينيس لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وقد استُخدم في عملية بناء مجسّم سيارة الفورمولا 1 المبنية نحو 500,000 مكّعب ليغو، وأُتيحت الفرصة أمام المُقيمين في المملكة للمشاركة في تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي، وقد استغرقت عملية بنائها أسبوعًا، وتولى عملية تجميعها خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلون عن موسوعة غينيس عملية تجميعها عبر بث مباشر، للتوثيق والمصادقة رسميًا على تحقيق المجسّم في المملكة رقمًا قياسيًا بوصفه الأكبر في العالم.

ويُعد معرض الرياض للسيارات الذي يستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الجاري، أكبر تجمع للسيارات في الشرق الأوسط بمساحة تصل إلى 140 ألف م2، حيث يضم أكثر من 600 سيارة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات، وأكثر من 50 علامة تجارية و15 مصنع سيارات.