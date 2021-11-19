شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعيد فتح سفارتها في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية، إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وثمنت الوزارة، جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.