مسؤول يكشف عن عدد المصابين بالسرطان في المملكة.. وهذه الخطوة قللت انتشار المرض

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور متعب الفهيدي، رئيس الجمعية السعودية للأورام، أن التوعية بسرطان الثدي، تهدف إلى التوعية المبكرة بالمرض، وتقليل نسب الإصابة.

وأوضح خلال برنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية"، أن التوعية بـسرطان الثدي أثرت بشكل كبير على تحجيم المرض، والاكتشاف المبكر له.

وفقًا لآخر إحصائية، وأشار رئيس الجمعية للأورام إلى أن الممكلة تسجل 2450 حالة إصابة بسرطان الثدي بين السيدات و45 إصابة بين الرجال منها 40% من هذه الحالات في المراحل المبكرة.

ووفي سياق آخر، تقول استشارية الأورام الدكتورة وجدان علي: عندما تتحول بعض الخلايا في أنسجة الثدي إلى خلايا سرطانية تُصاب المرأة بسرطان الثدي، وهناك بعض الأعراض للمرض ومنها تكوّن كتلة أو سماكة في الثدي التي يمكن تحسسها باليد، وغالبًا ما تكون الكتلة غير مؤلمة، اختلاف في حجم أو شكل أحد الثديين مقارنة مع الثدي الآخر، زيادة سماكة بشرة الثدي أو تجعدها، وقد تشبه البشرة قشرة البرتقالة، إفراز من الحلمة غير الحليب، وقد يكون الإفراز ممزوجًا بالدم، انقلاب الحلمة إلى الداخل بحيث لا يمكن سحبها إلى الخارج، وتقشر حلمة الثدي.