هل يعاقب القانون على حذف الأعضاء من جروب الواتساب؟.. محامٍ يجيب

الرياض - محمد عبدالله - عرض برنامج "في أسبوع" المذاع على قناة " إم بي سي"، مواجهة بين اثنين من المحامين حول عقوبة حذف الأعضاء من جروبات موقع التواصل الاجتماعي "واتساب".

ففي البداية حذر المحامي أحمد عجب، من حذف أعضاء من جروبات الوتساب، معلنًا أن عقوبتها تصل لحد السجن والغرامة.

وهو ما استدعى المحامي إبراهيم زمزمي، أن يخرج ويؤكد أنه لا صحة لمُساءلة مدير المجموعة إذا طرد أحد الأعضاء.

ويقدم تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" عددًا من الخدمات المتنوعة والمختلفة لمستخدميه لحفظ خصوصيتهم، ومن ضمن الأداوت التي يقدمها التطبيق لمنع الإزجاع خاصية حجب وحظر جهات الاتصال.

وعندما يقوم المستخدم بحظر أو حجب جهة اتصال معينة من الوصول إليه عبر تطبيق التراسل الفوري السريع "واتساب"، قد لا يعرف المستخدم الآخر بأنه قد تم حجبه أو حظره، لكن يوجد عدة طرق يمكن الكشف من خلالها عن الجهات التي قامت بحظرك على "واتساب"، ومن هذه الطرق