بالفيديو.. متهور يصطدم بمركبة ويتسبب في ارتطامها بعمود إنارة بخميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أظهر مقطع فيديو متداول تهور قائد مركبة وتسببه في وقوع تصادم مروع على أحد الطرق في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب "داش كام السعودية" على "تويتر": "تهور قائد مركبة وقيادته بسرعة جنونية واصطدامه بسيارة أمامه ما تسبب في انحرافها وارتطامها بعمود إنارة على جانب الطريق".

وتؤكد الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة والمسارات المحددة على الطريق لتفادي وقوع الحوادث أو تطبيق الغرامات النظامية.

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