تغريدة من وزير الحج بشأن العم علي اليامي.. ماذا قال؟

الرياض - محمد عبدالله - أشاد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، بالعم علي اليامي والذي عمل مراسلًا في وزارة الصحة لمدة قاربت الستين عامًا ورافق خلالها 22 وزيرًا للصحة.

وقال وزير الحج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سررت بالعمل مع العم علي، فهو محبوب من الجميع».

وأشاد الوزير الربيعة، بالعم اليامي، قائلا: «كنت أسعد برؤيته والاستماع لأحاديثه الشيقة».

وروى العم علي اليامي قصة عمله مراسلًا في وزارة الصحة لمدة قاربت الستين عامًا ورافق خلالها 22 وزيرًا للصحة.

وقال اليامي، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه سيعمل في الوزارة حتى آخر يوم في حياته، مضيفًا أنه يستيقظ في الرابعة صباحًا ويؤدي صلاة الفجر ثم يذهب للعمل.

وأضاف أنه عمل مراسلًا في وزارة الصحة وكان عمره حينيها 12 عامًا وكان ذلك في 26/8/1370هـ، مشيرًا إلى أنه عمل مع الأمير عبدالله الفيصل أول وزير للصحة خلال الفترة من 26/8/1370 - وحتى 17/10/1337هـ).

أما عن طريقة إعداده للقهوة فقال العم علي اليامي إنه يعدها بطريقته الخاصة ونالت إعجاب واستحسان الوزراء، مضيفًا أنه يعد قهوة برية ويضيف إليها الزعفران والهيل وأشياء أخرى.

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