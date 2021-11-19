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بعد الارتفاع الحاد في إصابات كورونا بألمانيا.. القنصلية في فرانكفورت تصدر توجيهًا للمواطنين

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الرياض - محمد عبدالله - بعد الارتفاع الحاد في إصابات بألمانيا، وجهت القنصلية في فرانكفورت، توجيهًا للمواطنين المتواجدين هناك، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وقالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في فرانكفورت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بالإشارة إلى إعلان الجهات المختصة الالمانية عن إرتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩)، ولسلامة المواطنين الكرام تأمل القنصلية من الجميع إتباع ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة الألمانية.

وفيما تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.

وأقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" الخميس، القواعد الجديدة لمواجهة تفشي ، والتي تشمل تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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