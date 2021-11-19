«توكلنا» يوضح طريقة التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، خطوات التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين، بعدما أصبح معتمدًا ومتاحًا في البحرين.

وأوضحت تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خطوات التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين تتمثل فيما يلي:

1-بعد تحميل التطبيق اضغط على تسجيل جديد.

2-اختر زائر أو خليجي.

3-إدخال البيانات الرسمية «أدخل رقم الجواز أو الهوية الخليجية، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، اضغط على خانة الإقرار بالشروط».

4-سيصلك رمز التحقق على جوالك.

5-أدخل رمز التحقق في التطبيق.

6-أنشئ كلمة المرور، يجب أن تحتوي على «8 خانات، حرف كبير وصغير، أرقام ورموز».

7-حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق.

8-أجب على الأسئلة الصحية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقعتا أمس الخميس في الرياض، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي، وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) و(مجتمع واعي) البحريني.

يأتي ذلك تسهيلاً لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا.

خطوات عمل التطبيق بشكل صحيح

وكان تطبيق توكلنا أوضح عبر موقع «تويتر»: «لكي يعمل التطبيق بشكل صحيح يتطلب الموافقة على منح صلاحية دائمة للموقع الجغرافي أثناء التحميل، مع ملاحظة انه بالإمكان منح الصلاحية لاحقا من إعدادات الجهاز».

وأضاف: «وزارة الصحة هي المسؤولة عن ظهور اللون البرتقالي أو البني أو الأزرق أو البنفسجي للفرد عبر توكلنا وللاستفسار يمكن التواصل معهم عبر الرقم 937».

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