بعد منحه الجنسية.. المفكر اللبناني رضوان السيد يكشف عن رسالة سعودية تقف وراء القرار

الرياض - محمد عبدالله - قال الكاتب والمفكر اللبناني د. رضوان السيد إنه تلقى خبر منحه الجنسية السعودية بكل فخر واعتزاز شديد، بأن يكون مواطنا في بلاد الحرمين الشريفين، مؤكدا أن القيادة الرشيدة في المملكة تكرم الكفاءات وتعترف بها.

وقال السيد، لبرنامج "إم بي سي في أسبوع"، إنه يعتز بشدة بأن يكون مواطنا في بلاد الحرمين الشريفين، مضيفا "قبل ذلك أنعمت علي المملكة عام 2017 بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية".

وتابع "بصدور قرار القيادة في المملكة كان هناك ذكر لسمعتي العلمية وحجيتي في مجال الدراسات العلمية الإسلامية والشرعية ، ولذلك بالفعل أود هنا التعبير عن الامتنان وعن التقدير لهذه النافذة وهذا الباب الواسع الذي تفتحه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لكل الجهات التي تساهم في تنمية الإبداع العربي والإسلامي".

وأضاف "أنه عهد نهوض كبير وعهد تنمية كبيرة وعهد اعتراف كبير بالعلاقات المتنوعة والانتماءات المتنوعة والانفتاح على فكرة المواطنة الحاضنة لهذا التنوع".

وقال "إن المواطنة في المملكة السعودية لها تقاليدها وأعرافها العريقة وهذه خطوة متجددة وخطوة متنامية تعنى مباشرة بالإنجاز والاعتراف وبالتقدير ولذلك تستحق الإشادة وتستحق المقابلة بالامتنان والشكر وأن نعمل بالفعل على الوفاء بهذه المعاني وأن نكون على أمانة بهذه المعاني الكبيرة التي تتضمنها هذه المبادرة من جانب المسؤولين الكبار".

وختم رضوان السيد بقوله "إن المملكة بهذه الخطوة تجاه عدد من اللبنانيين منهم أنا إنما تقول إننا لم نتجاهل هذا البلد ولم نتركه ونحن مهتمون جدا بهذه الكفاءات التي يظهرها هذا البلد وأنهم يريدون لنا أن نلتزم بخدمة أوطاننا وأن نكون على سلام وأن نكون على رحابة ومروءة تضاهي وتماثل هذه الخطوة السعودية الكبيرة تجاه شخصي وتجاه زملائي".

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