هل يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرّة؟.. التأمينات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية تنقُل المشترك من نظام لآخر أكثر من مرة.

وأكدت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرّة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائماً.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن العمل الذي عاد له المشترك من جديد، يعتبر هو النظام الأخير.

صحة الأجر ومدد الاشتراك

فيما أكدت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة «التسلسل الزمني للاشتراكات».

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة بالإضافة إلى تفاصيلها الكاملة.

ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن المستفيدين من خدمة التسلسل الزمني للاشتراكات هم: مشترك، ومشترك اختياري، ومتقاعد.

خطوات خدمة التسلسل الزمني

وحددت التأمينات الاجتماعية خطوات تنفيذ خدمة التسلسل الزمني للاشتراكات كما يلي:

1-قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التأمينات أون لاين.

2-الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

3-قم بالضغط على المدة عن الرغبة في معرفة تفاصيلها «ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، والأجور».

تعديل الأجر

وفي سياق ذي صلة، أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافة إليه وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

ويكون الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للسعوديين بحد أدنى 1500 ريال وبحد أقصي 4500 ريال، و400 ريال لغير السعوديين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

الاشتراك في التأمينات

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أكدت أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين تتمثل فيما يلي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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