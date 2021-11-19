«إحسان» تطلق خدمة سداد فواتير الكهرباء.. إليك الموعد والاشتراطات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن عبد العزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، إطلاق خدمة لسداد فواتير الكهرباء للمحتاجين عبر منصة حسان، وذلك خلال الشهر القادم وفقًا لاشتراطات معينه.

وتابع، أن هناك خدمة متوفرة متخصصة لكفالة الأيتام وكفالة الأسر المكروبة، وذلك من خلال الحصول على التقارير الدورية وسيتم انطلاقها خلال الأيام القادمة.

وأضاف، منصة إحسان تقوم عليها ١١جهة حكومية ترأسها اللجنة الإشرافية لتستثمر جميع البيانات وتوجه التبرعات للمناطق والأفراد الأشد احتياجًا وكذلك التنبؤ بالمحتاجين ليس فقط حاليًا وإنما في المستقبل أيضًا.

وأكد أن 95٪ من التبرعات المقدمة لمنصة إحسان تقدم داخل المملكة وتشمل المواطن وكذلك المقيم، مشيرًا إلى أن خدمة "تعسرت" والتي تم إصدارها من قبل وزارة العدل تهدف لفك كرب المسعرين ماليًا وتقوم بإيصال المباني إلى حساباتهم بشكل مباشر.