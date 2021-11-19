شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال أول رحلة دولية في «مطار العلا» من دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مقطع فيديو، استقبال أول رحلة دولية تهبط في مطار العلا، قادمة من دبي، فيما تم استقبالها برش المياه، وذلك احتفالا بالرحلة الدولية الأولى للمطار.

الجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد مرور عدة أشهر على صدور موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا.

ويأتي ذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية، بما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.