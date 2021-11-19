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«مرور جدة» يطيح بقائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة، اليوم الجمعة، الإطاحة بقائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر تويتر إن «إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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