«مرور جدة» يطيح بقائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة، اليوم الجمعة، الإطاحة بقائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر تويتر إن «إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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