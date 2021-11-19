ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 46.9 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 44 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 43 حالة، بزيادة قدرها حالة واحة فقط، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 46.9 مليون جرعة لقاح كورونا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 42 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46937123) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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