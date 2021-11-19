«حساب المواطن» يوضح كيفية إضافة الأبناء إلى حساب «زوج الأم» والمستندات المطلوبة

الرياض - محمد عبدالله - جدد برنامج حساب المواطن، التذكير، بأنه يمكن للأم إضافة أبنائها من زوج آخر، كتابعين، في حساب زوج الأم، مع تقديم المستندات اللازمة على الولاية أو الاحتضان.

وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم (متزوجة)، بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى (زوج الأم) بصلة القرابة (تابع معال)».

وأشار البرنامج إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة في مثل هذه الحالة، وهي «صك ولاية أو اثبات إحتضان».

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