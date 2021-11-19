بالفيديو.. لقطات ترصد المعتمرين من أعلى نقطة بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - رصدت عدسات قناة الإخبارية، المعتمرين والمصلين، اليوم الجمعة، من أعلى نقطة بسطح المسجد الحرام؛ حيث أدى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

ووثق تقرير الإخبارية سلاسة ويسر ومرونة حركة المعتمرين حول الكعبة المشرفة، وكذلك الخدمات التي تقدم للمصلين على سطح المسجد الحرام.

وأضاف أن جميع الجهات تجند كل جهودها وطاقتها لخدمة المعتمرين والمصلين، خاصة يوم الجمعة الذي تكون فيه الأعداد أكثر مقارنة بالأيام الأخرى.

وأشار التقرير إلى وجود مسار في صحن الطواف مخصص لكبار السن وذوي الهمم، لآىاء مناسكهم بيسر وسلامة.

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