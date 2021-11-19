«المرور» يحذر من المراوغة بين المركبات: «مخالِفَة للأنظمة وتزيد الحوادث»

الرياض - محمد عبدالله - حذر المرور السعودي من المراوغة بسرعة بين المركبات؛ حيث يؤدي ذلك إلى إرباك مستخدمي الطريق، ويعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وأوضح المرور –عبر تويتر- أن المراوغة بسرعة بين المركبات يعد مخالفًا للأنظمة المرورية، كما يرفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف أنه يعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، ويزيد من صعوبة التحكم بالمركبة من قبل قائدها.

من جهة أخرى، أعلن مرور منطقة الرياض؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي بداية من تقاطع شارع السليمانية حتى تقاطع طريق الإمام سعود بن فيصل، وتوحيد الحركة المرورية باتجاه الشمال.

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