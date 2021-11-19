«الغذاء والدواء» نحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا

الرياض - محمد عبدالله - حذرت هيئة الغذاء والدواء، من استخدام المضادات الحيوية في علاج الإنفلونزا، لأنها من الأمراض الفيروسية التي لا يُستخدم لها مضاد حيوي.

وأوضحت هيئة الغذاء –عبر تويتر- أن المضاد الحيوي يستخدم في علاج الأمراض البكتيرية فقط.

ونصحت الهيئة، أنه إذا كان الطفل يعاني من مرض فيروسي فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي لتلقي دواء لعلاج أعراض هذا المرض.

وأشارت إلى أن بعض أنواع البكتريا تقاوم المضادات الحيوية، بسبب: كثرة استخدام المضادات الحيوية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، واستخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من قبل الطبيب.

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء» تحذر من استخدام رقائق الألومنيوم لتغليف الطعام بهذه الحالات

يؤثر على مفعولها.. «الغذاء والدواء» تحذر من هذا الفعل عند تناول الأدوية