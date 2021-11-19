الصحة: تسجيل 35 إصابة و42 حالة تعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549412 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538505 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8822 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنين بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله عسيري، اليوم الجمعة، إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم مهم جدًا لخفض شدة المرض، موضحا انه حتى الآن نصف مليون شخص حصلوا ‏على اللقاح بالمملكة.

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