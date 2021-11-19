«توكلنا» يكشف عن خطوات التسجيل بالتطبيق في البحرين

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق توكلنا، عن خطوات التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين، وذلك بعدما أصبح معتمدًا ومتاحًا في البحرين.

وقال التطبيق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أهلنا في البحرين، حياكم الله هنا طريقة التسجيل في توكلنا»؛ حيث جاءت الخطوات كالآتي:

بعد تحميل التطبيق اضغط على تسجيل جديد.

اختر زائر أو خليجي

إدخال البيانات الرسمية (ادخل رقم الجواز أو الهوية الخليجية، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، اضغط على خانة الإقرار بالشروط).

سيصلك رمز التحقق على جوالك.

أدخل رمز التحقق في التطبيق.

أنشئ كلمة المرور، يجب أن تحتوي على (8 خانات، حرف كبير وصغير، أرقام ورموز).

حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق.

أجب على الأسئلة الصحية.

اقرأ أيضًا:

توكلنا: التطبيق متاح ومعتمد الآن في البحرين