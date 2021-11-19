«توكلنا» يكشف عن خطوات التسجيل بالتطبيق في البحرين

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق توكلنا، عن خطوات التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين، وذلك بعدما أصبح معتمدًا ومتاحًا في البحرين.
وقال التطبيق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أهلنا في البحرين، حياكم الله هنا طريقة التسجيل في توكلنا»؛ حيث جاءت الخطوات كالآتي:
- بعد تحميل التطبيق اضغط على تسجيل جديد.
- اختر زائر أو خليجي
- إدخال البيانات الرسمية (ادخل رقم الجواز أو الهوية الخليجية، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، اضغط على خانة الإقرار بالشروط).
- سيصلك رمز التحقق على جوالك.
- أدخل رمز التحقق في التطبيق.
- أنشئ كلمة المرور، يجب أن تحتوي على (8 خانات، حرف كبير وصغير، أرقام ورموز).
- حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق.
- أجب على الأسئلة الصحية.
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