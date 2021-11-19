«نشرة عاجل».. «الصحة» تكشف سبب أعراض «الإنفلونزا»‏ الشديدة والعالم يشهد أطول خسوف جزئي للقمر اليوم

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي خلال الساعات الماضية، أبرزها كشف وكيل الصحة السبب وراء أعراض «الإنفلونزا»‏ الشديدة هذا العام، ضبط «الجمارك» لـ3,612 زجاجة خمر مخبَّأة داخل «أنابيب حديدية»، «النيابة العامة» تطالب مخالفي نظام مكافحة التستر بسرعة تصحيح أوضاعهم، العالم يشهد أطول خسوف جزئي للقمر اليوم، بريطانيا تصدر قرارًا بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، الاتحاد يكشف موقف «حجازي» من كأس العرب.. ويرفض مواجهة الهلال.

وكيل الصحة يكشف السبب وراء أعراض «الإنفلونزا»‏ الشديدة هذا العام.. ويوضح أهمية «اللقاح»

كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، عن سبب مهم للحصول على لقاح الإنفلونزا، مشيرًا إلى ضرورة الحصول ‏عليه لخفض شدة المرض.‏

وقال وكيل وزارة الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «هل لاحظتم أن أعراض الإنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد؟ ربما ‏عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق - مع احتياطات كوفيد- أدى إلى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة».‏

وأضاف: «لذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم مهم جدًا لخفض شدة المرض، حتى الآن نصف مليون شخص حصلوا ‏على اللقاح».‏

«الجمارك» تضبط 3,612 زجاجة خمر مخبَّأة داخل «أنابيب حديدية»

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن «أنابيب حديدية»، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الخمور كانت مُخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بإخفاء الخمور بداخل تلك الأنابيب بطريقة فنية.

«النيابة العامة» تطالب مخالفي نظام مكافحة التستر بسرعة تصحيح أوضاعهم

طالبت النيابة العامة، من مخالفي نظام مكافحة التستر، بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة، قبل انتهاء المهلة في فبراير المقبل.

وذكرت النيابة العامة –عبر تويتر- : «إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن».

العالم يشهد أطول خسوف جزئي للقمر اليوم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن العالم يشهد، اليوم الجمعة، أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن ولن يتكرر إلا بعد 1600 سنة.

وأضاف، خلال برنامجه بقناة «العربية»، أن الخسوف لن يشاهد في كل الدول العربية، ويشاهد في أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من آسيا وأوروبا.

بريطانيا تصدر قرارًا بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن قرار جديد لوزارة الداخلية البريطانية، بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عبر موقع «تويتر»: «القرار يأتي بمثابة إعلان هام من جانب وزيرة الداخلية بريتي باتيل، من شأنه أن يساعد في معالجة آفة معاداة السامية»، وفقًا للعربية.

الاتحاد يكشف موقف «حجازي» من كأس العرب.. ويرفض مواجهة الهلال

كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، موقف قلب دفاع النمور أحمد حجازي، من المشاركة مع المنتخب المصري في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم المقررة في قطر أواخر الشهر الجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حسم مصير خوض المباراة المؤجلة أمام الهلال، أثناء البطولة المُقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح البلوي، في تصريحات عبر برنامج «شووت» على قناة «SSC»، أن إدارة النادي الغربي أخبرت المدافع المصري برفض الانضمام إلى صفوف منتخب الفراعنة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن حجازي تقبل الأمر، ولا توجد أزمة في هذا الإطار مع الأشقاء في مصر.

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