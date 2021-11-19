بالفيديو.. العصيمي: 15 ألف باحث سعودي متخصص بالأمن السيبراني

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث باسم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، ياسر العصيمي، عن وجود 15 ألف باحث أمني متميز من السعوديين والسعوديات، يقومون بفحص البرمجيات والعثور على الثغرات.

وأوضح العصيمي لقناة الإخبارية، أن الباحثين الأمنيين يقترحون طرقا لسد الثغرات الأمنية في البرمجيات لضمان عدم اختراقها، وأن السعوديين والسعوديات هم من يبنون المنصات ويحمونها، وهم فخر للجميع.

وأضاف أن أي مواطن لديه خبرات في مجال الثغرات يمكنه التسجيل، لدى الاتحاد، سواء كان طالبا أو موظفا، ليتم تسجيلهم قبل أن يمارسوا مهمة البحث الأمني وسد الثغرات.

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