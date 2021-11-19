بالصور.. عم «صالح المصغري» أكبر طالب يؤدي الاختبارات الدراسية.. والمدرسة تُكرِّمه

الرياض - محمد عبدالله - ضرب العم «صالح المصغري» ابن محافظة الريث بمنطقة جازان والبالغ من العمر 70 عامًا، مثلًا في الجد والسعي وراء الهدف؛ حيث أدى الاختبارات الدراسية للصف الثاني الثانوي، ليعد أكبر طالب يؤدي تلك الاختبارات.

وأوضح حساب مجمع آل مشحنة التعليمي –عبر تويتر- أن «العلم لا ينتهي بسن.. وعلى هذه المقولة سجل العم صالح مفرح المصغري البالغ من العمر 70 عامًا اسمه كأكبر طالب يؤدي الاختبارات في مجمع آل مشحنة التعليمي في الصف الثاني ثانوي».

وأوضح مجمع آل مشحنة التعليمي، أن إدارة المدرسة قامت بتكريمه، وتعدّه نموذجًا يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.

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