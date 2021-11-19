«هيئة العقار»: ضبط «7421» إعلانًا مخالفًا.. و7 منصات إلكترونية حصلت على الترخيص

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط (7421) إعلانًا عقاريًا مخالفًا، وعالجت (5726) إعلانًا منها، وطبقت الإجراءات النظامية في حق المخالفات الأخرى، وذلك لمخالفتهم ضوابط الإعلانات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة (7) منصات عقارية إلكترونية، وسجّل في خدمة (عقاري) نحو (23,558) مستفيدًا و(2552) منشأة عقارية، فيما أصدرت الهيئة (5494) تفويضًا إلكترونيًا، كما سجلت الهيئة (13,590) معلنًا عقاريًا، منها (2161) منشأة، و(11,429) فردًا.

وأشارت إلى أن إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة بلغ (1384) منشأة عقارية، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري (87) نزاعًا عقاريًا، وتلقت الهيئة (1007) بلاغات عقارية، وذلك ضمن خدمات (عقاري) التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيا.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار، أعلنت في وقت سابق، ضوابط الإعلانات العقارية، وتتضمن أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

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