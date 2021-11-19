الفلبين تسمح بدخول السياح الملقحين بالكامل ضد كورونا من دول القائمة الخضراء

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت حكومة الفلبين اليوم الجمعة، أنه سيتم السماح قريبًا بدخول السياح الأجانب الذين تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد فيروس كورونا المستجد، القادمين من دول ذات معدلات تطعيم مرتفعة وتسجل انحفاضا في حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس.

وقال المتحدث الرئاسي كارلو نوجراليس إن فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة كوفيد-19 تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإرشادات السفر الجديدة، وإنها ستعلن قريبا بدء استقبال السائحين من دول القائمة الخضراء.

وأضاف نوجراليس، الذي يعمل أيضا متحدثا باسم فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة كوفيد-19: «هناك فقط بعض التعديلات التي نحتاج إلى إدخالها على إرشادات السفر».

وأضاف المتحدث: «نقول للعالم بأسره مسبقا إننا سنفتح في نهاية المطاف شواطئنا أمام السياح من دول القائمة الخضراء».

وتضم قائمة الدول الخضراء حاليا نحو 43 دولة وإقليما ومناطق خارج حدود الولاية الوطنية، بما في ذلك الصين وهونج كونج وتايوان واليابان وباكستان ورواندا وجزر فوكلاند.

وأوقفت الفلبين حركة الطيران أمام السياح الأجانب منذ مارس 2020، حينما أغلقت الحكومة حدود البلاد، وفرضت إغلاقا لكبح تفشي الوباء.

وقالت وزيرة السياحة الفلبينية بيرنا رومولو بويات إن قرار بدء السماح بدخول السياح الأجانب سيدعم جهود الحكومة من أجل تعافي الاقتصاد المحلي.

وسجلت الفلبين حتى أمس الخميس، مليونين و 82 ألف إصابة بكورونا، توفى منها 46 ألفا و 422 مصاب. وتشهد البلاد تراجعا في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، وهو مادفع الحكومة إلى مزيد من تخفيف تدابير الإغلاق.

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