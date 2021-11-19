تردد قناة مدرستنا 1،2،3 على القمر الصناعي نايل سات المفتوحة طوال اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق تردد قناة مدرستنا 1 لتقديم برامج تعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تشغيل قناة مدرستنا 2 ، 3 وتقسيم كل قناة لعرض برامج تعليمية لكل مرحلة من المراحل التعليمية، وهم المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مؤكدة أن القنوات التعليمية تقدم على شاشتها جميع البرامج الخاصة بالمناهج الدراسية والتي يحتاج الطلاب إلى متابعتها لشرح المواد الدراسية على يد خبراء في التدريس من وزارة التربية والتعليم.

تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة استجابت لطلبات المعلمين وأولياء الأمور في تخصيص كل قناة لكل مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي، لكي يتمكن أولياء الأمور والطلاب لمتابعة البرامج التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية متابعة البرامج على القناة الرسمية على الإنترنت من خلال شبكة يوتيوب والعودة إلى الحلقات السابقة التي تم عرضها على شاشة التليفزيون.

تردد قناة Madrasetna على القمر الصناعي نايل سات

يمكن لكل من يرغب في إضافة تردد قناة مدرستنا 1 على جهاز الرسيفر الخاص به الدخول إلى قائمة الإعدادات والضغط على إضافة تردد، ووضع البيانات الموضحة في الجدول التالي ليتم إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال ومشاهدة البرامج التي يتم عرضها.