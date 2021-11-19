شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتو".. أول تطبيق تواصل يرعى موسم الرياض استراتيجياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - احتل تطبيق بيتو مكانه كبيرة خلال فترة وجيزة

- أول تطبيق في الشرق الأوسط يهدف إلى تقريب الثقافات والحضارات بين الدول العربية

- يوفر ويعطي حرية التعبير لجميع مستخدميه

احتل تطبيق بيتو مكانه كبيرة خلال فترة وجيزة ليأخذ حصة كبيرة من منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وذلك من خلال تعاونه وشراكاته المختلفة، ومن أهمها مؤخرًا رعايته لموسم الرياض، الموسم الترفيهي الأبرز في المنطقة.

وقد أعلن بيتو والذي يسوّق بأنه "للعرب، من العرب" شراكته الاستراتيجية مع موسم الرياض، متشاركيّن رؤية واحدة، وهي تزويد المنطقة بمختلف أنواع الترفيه الحديث، ومن ضمنها التجارب العالمية الترفيهية الأبرز.

بيتو تم تطويره من قبل شركة (WEO) وهو شريك لأشهر شبكات التواصل الاجتماعي في الصين (Weibo) والذي يجمع بين الخصائص الشاملة لتقديم تجربة مختلفة عن باقي التطبيقات.

كما يعد بيتو أول تطبيق في الشرق الأوسط يهدف إلى تقريب الثقافات والحضارات بين الدول العربية وتمكين الطاقات الشبابية المبدعة، وإيصال أحدث الأخبار والتحديثات في جميع المجالات، كما يوفر ويعطي حرية التعبير لجميع مستخدميه.

هدف "بيتو" هو الوصول لأكبر عدد من الجمهور الذي يستطيع التعبير عن نفسه وآرائه، باستخدام أدوات وخصائص التطبيق المختلفة، التي تتيح للمستخدمين مساحة أكبر للكتابة ورفع الصور، وتعديل المنشور بعد نشره. وعدة مزايا أخرى تدعم التعبير عن الرأي ومشاركته بمختلف أشكاله، كخاصية البث المباشر والبث المباشر الجماعي، والتصويت، وإمكانية تحميل مقاطع الفيديو بشكل مباشر.

كما تم تطوير خصائص إضافية في التطبيق فقط لموسم الرياض، حيث يلعب بيتو دورا أساسيا كمنصة التواصل الاجتماعي الأولى الراعية لموسم الرياض وذلك بتشجيع مستخدميه لحضور أقوى الفعاليات وذلك من خلال توفير تذاكر مجانية، وتقويم خاص بأوقات الفعاليات وأماكنها وتفاصيلها داخل التطبيق. كما فعّل العديد من المسابقات المرتبطة بموسم الرياض، وتخصيص أيقونة تتضمن كل ما يخص الموسم من فعاليات وتحديثات، ومن خلالها يمكن للمستخدمين الفوز بالتذاكر المجانية.

وقد عبّر الرئيس التنفيذي للشركة السيد جاك تشين عن هذه الشراكة قائلًا: نفخر بكوننا أول منصة تواصل اجتماعي تشارك في موسم الرياض من خلال تقديم تجربة متكاملة للمستخدمين والمهتمين بموسم الرياض، وتزويدهم بكافة المعلومات والأخبار والفعاليات والحصريات بالإضافة للتذاكر المجانية".

وعن مميزاته قال "تشين": "دخلنا هذا السوق ونحن نعلم تمامًا أن للمستخدم العربي ذوق رفيع وتوقعات مرتفعة، ونعلم أيضًا أن المنافسة كبيرة مع منصات متواجدة منذ سنوات وقد اعتاد المستخدمين على استخدامها، ولكن سلاحنا الأقوى هو فهمنا للمستخدم وتقديم المحتوى والخصائص التي تناسبه، نعم قد تكون التقنية من الصين، ولكن جميع العمليات تدار بسواعد عربية شابة تعرف تمامًا ماذا يريد المستخدم العربي، ومن هنا أتى شعارنا وهو بيتو يفهمك".