محمد بن مسعود - الدمام - أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر، نتابع معكم في موقع الخليج 365، خلال السطور التالية أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 19-11-2021، لحظة بلحظة من خلال تقارير بورصة الدواجن حسب التقرير اليومي الصادر مع بدء التعاملات اليوم، والتي شهدت حالة من الإستقرار في أسعار الفراخ البيضاء وبلغ سعر ها في 23 إلى 24 جنيها للكيلو في المزراع وتصل السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 29 جنيهًا للكيلو وسجلت أسعار الفراخ البلدي بالمزرعة ما بين 33 جنيها للكيلو، ويصل سعر المستهلك من 35 إلى 37 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 43 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

زاد الطلب علي محركات البحث مؤخرًا لمعرفة أسعار الدواجن في السوق المحلي في ظل إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء وترتب علي ذلك أيضا إرتفاع أسعار الدواجن في مصر بكافة أنواعها قبل أن تعود مرة آخري للهبوط والإستقرار في الأسواق المصرية بعد زيادة المعروض من المحطات الكبري لإنتاج الدواجن في السوق المحلي وخلال الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 في مصر.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 24.00 جنيه 25.00 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 31.00 جنيه 32.00 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 35.00 جنيه 36.00 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 19.00 جنيه 20.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض في المزراع اليوم الجمعة 19-11-2021 حيث بلغ سعر طبق البيض اليوم نحو 40 جنيهًا للطبق الواحد في المزراع ويصل سعر طبق البيض للمستهلك ما بين 44-45 جنيهًا.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 41.00 جنيه 42.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 39.00 جنيه 40.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 56.00 جنيه 57.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

نتابع معكم أسعار الدواجن في مصر لحظة بلحظة عبر موقعكم الخليج 365 وعلي مدار الـ 24 ساعة.