شؤون الحرمين تطلق مشروع «صناعة الفقيه» وتوضح أهدافه

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والبحث العلمي، مشروع «صناعة الفقيه» والذي يعده مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، لإخراج فقيه وسطي معتدل متجدد شمولي.

وأوضحت الرئاسة (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني) أن مشروع «صناعة الفقيه» يتكون من دورات في التأهيل الفقهي بصورة شمولية واعية على أسس وقواعد أصيلة، بأدوات اجتهادية معاصرة.

وأشارت إلى أن مشروع «صناعة الفقيه» يهدف أيضًا إلى تمكين مبدأ الجودة والاختصاص في الفقه الإسلامي عند المتدرب، والتوعية بالمذاهب الفقهية وأوجه اتفاقها وما بينها من الترابط والتناغم، ومعرفة مناهج الفقهاء في مؤلفاتهم، وامتلاك الملكة الاجتهادية في التعاطي مع النوازل والقضايا الفقهية المعاصرة.

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