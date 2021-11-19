السفير الفرنسي لدى الرياض يحضر حفل كاظم الساهر بالبوليفارد .. ويعلق: «أبدعت يا قيصر»

الرياض - محمد عبدالله - عبر السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي، عن سعادته بحضور حفل كاظم الساهر في البوليفارد، ضمن حفلات موسم الرياض، ولقائه مع الفنان عقب انتهاء الحفل واصفا «القيصر» بأنه أبدع في حفله الغنائي.

وكتب السفير الفرنسي لدى الرياض –عبر تويتر- قائلا «سعيد جدًا بحضور الحفل الموسيقي الاستثنائي للمطرب كاظم الساهر، في البوليفارد سيتي، في إطار موسم الرياض. أمسية جديدة خلابة مخصصة للفن والموسيقى بفضل الهيئة العامة للترفيه، ومعالي تركي آل الشيخ.. شكرًا لكم».

ونشر السفير الفرنسي صورة تجمعه مع كاظم الساهر، وعلق قائلا: «تشرفت بلقاء القيصر كاظم الساهر بعد حفله الاستثنائي في بوليفارد سيتي، في إطار موسم الرياض.. أبدعت بالفعل أيها القيصر.. شكرا لهذا الحفل الملهم الذي لن أنساه أبدًا».

كان الفنان كاظم الساهر، قد افتتح حفله في موسم الرياض، مساء امس، بأغنية جديدة خاصة للمملكة.

اقرأ أيضا:

«نعم نعم.. تبقى السعودية علم».. كاظم الساهر يفتتح حفلته في موسم الرياض بأغنية خاصة للمملكة