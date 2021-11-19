«الأرصاد» تنبّه من أمطار على عسير ورياح على المدينة.. وتحدِّد موعد انتهائها

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة عسير، وتنبيها آخر برياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات «أحد رفيدة الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب»، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح مركز الأرصاد ان الحالة الجوية على منطقة عسير، تستمر حتى الساعة الـ ٧ من مساء اليوم الجمعة.

كما وجهت الأرصاد، تنبيها برياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الجوية محافظات «الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع»، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ من مساء اليوم الجمعةً .

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