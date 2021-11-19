«النيابة العامة» تطالب مخالفي نظام مكافحة التستر بسرعة تصحيح أوضاعهم

الرياض - محمد عبدالله - طالبت النيابة العامة، من مخالفي نظام مكافحة التستر، بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة، قبل انتهاء المهلة في فبراير المقبل.

وذكرت النيابة العامة –عبر تويتر- : «إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن».

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية؛ لتنتهي المهلة في 16 فبراير 2022م.

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