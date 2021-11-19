هل يمكن التعديل أو إلغاء الفاتورة الإلكترونية ؟.. «زاتكا» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، إن الفاتورة الإلكترونية لا يجوز التعديل عليها أو إلغاؤها بعد إصدارها، وفى حال وجود بضائع مسترجعة يتم إصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه لا يمكن إلغاء الفاتورة الإلكترونية بعد إصدارها او التعديل عليها أو حذفها، وإنما يجب وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية او الفاتورة الضريبية المبسطة.

وبناء على ذلك يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار الكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.

يُذكر أنه سيتم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بدءا من يوم 4 ديسمبر المقبل.

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