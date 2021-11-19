شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مهمة إنقاذية لـ«فرسان الشرقية» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعامل مع نفاد الوقود وتعطل السيارات والبحث عن المفقودين

نفذت جمعية «فرسان الشرقية» للبحث والإنقاذ، خلال العام الجاري 2021م، أكثر من 10 آلاف مهمة شملت عمليات إنقاذ ومساعدة للمتعطلين والعالقين، خارج النطاق العمراني، من جنوب محافظة الأحساء وحتى شمال حفر الباطن.

ارتفاع الحالات

وأوضح عضو الجمعية والقائد الميداني محمد الغامدي، أن موسم الشتاء يشهد ارتفاعا في حالات الإنقاذ من 50 - 100 % عن فترة الصيف، وتصل الجمعية عشرات البلاغات يوميا، تشمل غوص المركبات في الرمال، ونفاد الوقود، وتعطل السيارات، وكذلك البحث عن المفقودين، مشيرا إلى أن الجمعية تتواصل، أيضا، مع الجهات الحكومية كافة، ويتم التعامل مع البلاغ فور وصوله.

الرحلات والتخييم

وأضاف لإن مهام الجمعية تشمل البحث والإنقاذ خارج النطاق العمراني بالمنطقة، وأغلب الحالات تتمثل في تعطل الأفراد سواء في البر والرمال أو إنقاذ العالقين في الطين، والبحث عن المفقودين.

ولفت الغامدي إلى أن 60 % من حالات الإنقاذ تتمثل في «عملية التغريز»، و40 % لباقي المهام الإنقاذية، وذلك نظرا لكثرة الرحلات البرية والتخييم، حاثا الجميع على الحذر وعدم التعمق في البر، أو الذهاب فردا، والأفضل أن تكون هناك أكثر من مركبة.

توزيع إداري

وأوضح أن الجمعية، تضم الآن 250 متطوعا، وتعمل وفق توزيع إداري، ولكل محافظة قائد ميداني، وأعضاء من نفس أبناء المحافظة، أعمارهم من 20 - 67 عاما في الوقت الراهن، مشيرا إلى مجموعة من الضوابط منها عدم دخول العضو في جمعية أخرى، تعمل في نفس المجال، منعا للازدواجية، وأن يمتلك المتطوع الخبرة الكافية في التعامل مع المهام الإنقاذية. وأوضح أن الجمعية تضم عددا محدودا من المتطوعات، تعملن في الإدارة.

ولفت الغامدي إلى أن الجمعية تطمح للتوسع، والخروج بأنشطتها من نطاق الشرقية، إلى مناطق المملكة كافة، وزيادة عدد الأعضاء، والسعي لتحقيق رؤية الوطن في وصول عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، تحقيقا لمستهدف جودة الحياة.

وبيّن الغامدي أن خدمات الجمعية تكون خارج النطاق العمراني، ولكن هناك استثناءات، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وغيرهم من الحالات، التي تحتاج إلى مساعدة.

وقال إن الجمعية، التي بدأت نشاطها في 2017م، تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية، وتملك تصريحا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وجميع خدماتها تطوعية بحتة.

60 %

حوادث

غوص المركبات في الرمال

40 %

مشكلات أخرى

250

عضوا

مدربا للتعامل مع «البيئة الوعرة»