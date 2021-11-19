شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستعرض العلاقات الوثيقة مع ولي عهد الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو ولي عهد الكويت، خلال اتصال هاتفي مع الملك المفدى - أيده الله -، أمس، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واطمأن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة سمو أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.