شكرا لقرائتكم خبر عن تدمر «مسيرة» استهدفت مطار أبها الدوليالدفاعات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة، وذلك بعد اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها لطائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

منشأة سرية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، مبينا أنه تم على أثرها تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات. وبين أنه استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية. وأكد أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

خسائر بشرية

وفي سياق متصل، أعلن التحالف عن تنفيذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة. وأوضح أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 إرهابي. مضيفا: 27 ألف صريع من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمل المزيد من الخسائر.

حماية اليمن

ومن جهته، أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي صالح، عن تقديره البالغ لدور تحالف دعم الشرعية ودعمها المتواصل لليمنيين في معركتهم ضد ميليشيا الإرهاب والانقلاب الحوثية الطائفية المدعومة من إيران، ومشاركتهم المصير الواحد في حماية اليمن وأمن واستقرار المنطقة العربية.

مشروع تخريبي

وقال وفقا لوكالة «سبأ»: إن الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي وتصعيدها المتواصل باتجاه المناطق المحررة في اليمن والمملكة، وانقلابها، الأخير على اتفاق ستوكهولم بعد المماطلة في تنفيذه من أول يوم، يثبت نهج الميليشيا الإرهابية الرافضة للسلام. ودعا - خلال اتصالين هاتفيين بكل من وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان علي العرادة- المجتمع الدولي إلى الإسهام في ردع وإدانة هذه الممارسات بما من شأنه حماية أمن اليمن واليمنيين وإحباط مشروع إيران التخريبي.