شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية للتهديدات الإرهابية ضد الأعيان المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية ، عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار أبها بطائرة مسيرة.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم؛ لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ومن جهتها، دانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة، بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني. وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها أمس، بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن البحرين مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.