شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: إطلاق الإصدار الخامس «المرئي» للخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة العدل الإصدار الخامس من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمنا شرحا لأبرز الخدمات العدلية الإلكترونية في القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والصلح، وغيرها من الخدمات، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa، وهو ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

ويتميز الإصدار بتحديث وإضافة شروحات للخدمات العدلية الجديدة عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية لنحو 53 خدمة عدلية في قوالب تفاعلية، تمكن المستفيد من الوصول إلى الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة، إضافة إلى شروحات لمجموعة من الخدمات منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي، وخطوات إضافة ممثل نظامي، ورفع دعوى عمالية، وشرح كيفية تغيير موعد جلسة قضائية، وتقديم طلب نقض حكم عبر ناجز، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل كيفية الاستفادة من تقديم طلب تنفيذ جديد إلكتروني عبر ناجز، والتعرف على خطوات الاستفادة من التحديثات الجديدة لنظام التنفيذ عبر بوابة ناجز، وخطوات إضافة سند أمر إلكتروني، وخطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وخدمة طلب طالب التنفيذ إعادة تطبيق الإجراءات القضائية، والدليل الإرشادي لمنصة نافذ.