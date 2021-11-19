شكرا لقرائتكم خبر عن معرض ميداني رقمي بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أمس، معرض وكالة شؤون المعارض والمتاحف المقام تحت مسمى المعرض الميداني الرقمي تحت عنوان معرض «السنة النبوية» بالمسجد الحرام، حيث أشرفت على تنفيذه الإدارة العامة لمعارض المسجد الحرام.

وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الجهود المباركة التي تخدم الأمة الإسلامية وتسمح بالتعريف والتشريع الثاني للدين الحنيف، مبينا أن الدولة -رعاها الله- لا تألو جهدا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وبين أن هذه المبادرات والمعارض المقامة في رحاب الحرمين الشريفين تأتي وفق توجيه القيادة الرشيدة -رعاها الله- لما فيه خير للأمة الإسلامية والتعريف بالإسلام وقيم التسامح.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف م. ماهر الزهراني، أن المعرض الميداني الرقمي متاح لقاصدي المسجد الحرام على مدى شهر من تاريخ تدشينه.

كما يحتوي على مخطوطات رقمية وفرت بالتعاون مع مكتبة الحرم المكي الشريف، ويقدم عددا من المنشورات والكتب عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.