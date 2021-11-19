شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة مع أعضاء البرلمان الإيطالي بروما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة في العاصمة روما، أمس الأول، حلقة نقاش مع نخبة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي.

وأكد د. الربيعة خلال حلقة النقاش الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، التي امتدت إلى أكثر من 75 دولة حول العالم، مستعرضًا المشاريع المتنوعة للمركز في تلك الدول تجاه الفئات المحتاجة، التي بلغت أكثر من 1.780 مشروعا إنسانيا في مختلف القطاعات الحيوية بقيمة تجاوزت 5 مليارات و500 مليون دولار أمريكي.

وأبرز مشاريع المركز النوعية، التي حظيت بإشادة واسعة من قبل أعضاء البرلمان، حيث أوضح حجم الألغام المنزوعة في اليمن من خلال مشروع المركز النوعي «مسام» والبالغة حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي أكثر من 284 ألف لغم، متناولا جهود المركز في رعاية ضحايا الألغام والمصابين بالبتر، عبر إنشائه وتشغيله عددًا من مراكز الأطراف الصناعية في مختلف المحافظات اليمنية، التي تقدم جميع الخدمات اللازمة للمستفيدين بالمجان، بما في ذلك تركيب أطراف صناعية ذات جودة عالية، وتقديم التأهيل النفسي والبدني لهم، إضافة إلى تدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، مبينًا أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ حتى الآن أكثر من 25 ألف شخص.