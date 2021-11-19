شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام كافة المرافق المدرسية.. الطلاب ذوو الإعاقة يؤدون الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الطلاب والطالبات ذوو الإعاقة في معاهد التربية الخاصة وبرامج الدمج في مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال «مدرستي».

وشهدت الاختبارات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية على الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، الذين تسمح حالتهم الصحية بأداء الامتحان حضوريا، لتحقيق مبدأ السلامة والحفاظ على الصحة العامة، وتمت مراعاة التباعد داخل المدارس، وذلك باستخدام كافة المرافق المدرسية المتاحة، إضافة إلى أداء اختبارات عن بُعد لطلبة المرحلة الابتدائية ذوي الإعاقة من خلال «مدرستي»، وكذلك الحالات الاستثنائية، التي تستوجب حالتهم تأدية الامتحانات عن بُعد لمَن لم يكملوا 12 عاما، أو منعتهم حالاتهم من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

ووجهت الوزارة إدارات التعليم بتشكيل لجان إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس بتقديم الدعم النفسي للطلبة ذوي الإعاقة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الامتحانات الحضورية، وكذلك تيسير المعوقات التقنية، التي تواجه الطلاب والطالبات الذين يؤدون الاختبار عن بُعد عبر «مدرستي».