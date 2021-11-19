شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مشروعا لتحسين جودة الأداء في «صحة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. حسن الشهراني، أهمية نشر ثقافة الجودة وتحفيز العاملين، وضمان استمرارية العمل، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وشدد خلال رعايته حفل جائزة الجودة، أمس، أهمية استمرار مثل هذه البرامج داخل إدارات المديرية ومنشآت القطاع الصحي، لافتا إلى أن الهدف الأسمى من مثل هذه البرامج هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف إن «صحة الرياض» تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة، وتعزيز مبادئ الجودة والتميز المؤسسي.

من ناحيته، قال مدير إدارة الجودة د. إبراهيم المالكي: إن عدد المشاريع المشاركة في مشاريع تحسين الأداء بلغ 42 مشروعا، منها 34 للخدمات الإدارية، و8 مشاريع في الخدمات الصحية شاركت بها المستشفيات، مشيرا إلى دراستها، واختيار 4 مشاريع من قبل اللجنة، التي تتولى تقييم برامج التحسين بصحة الرياض، وفقًا لضوابط علمية مدروسة، تركز على كيفية اختيار المشاريع والفرق العاملة، والمنهجية المستخدمة في التحسين واستخدام أدوات الجودة وتقنياتها.