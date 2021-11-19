شكرا لقرائتكم خبر عن 38 إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19».. و«الحرجة» 43 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية إلى 549.377 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 43 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ورصدت الصحة تعافي 51 حالة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 538.463 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8.821 حالة وفاة، بإضافة حالة جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.