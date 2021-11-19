شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على جهود «الهلال الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن على أداء هيئة الهلال الأحمر السعودي في المحافظة، وذلك خلال استقباله مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية د. خالد العنزي، ومدير فرع الهلال الأحمر بالمحافظة أحمد الرشيدي، بمكتب سموه بديوان المحافظة، أمس.

وأشاد سموه بالجهود والخدمات، التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، وتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية.