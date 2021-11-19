بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل هجوم القرود الشرسة على طفله بالمخواة

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن نايف الزهراني تفاصيل هجوم قرود شرسة على طفله بمحافظة المخواة وتعرضه لإصابة خطيرة في الفخذ.

وأوضح نايف الزهراني، لبرنامج «يا هلا»، على قناة «روتانا خلجية»: «أنه يوم الإثنين قبل صلاة العصر، خرجت ابنته وعمرها 10 سنوات، وطفله وعمره 3 سنوات، لرمي النفايات في الحاوية أمام المنزل، وأثناء عودتهما هاجمتهما القرود».

وأضاف أن طفله تعرض لجروح خطيرة في الفخذ، وأثرت على حالته النفسية.

وتابع: «أن القرود تنتشر صباحًا ومساء في الحي، وتعتدي على السيارات والمزارع»، مؤكدًا أن هذا ليس الهجوم الأول بل تهاجم الأهالي باستمرار بحثًا عن الطعام.

وأشار الزهراني إلى أنه تواصل مع أكثر من جهة عن طريق تطبيق تويتر ومنصة بلدي، وأيضًا الحياة الفطرية، ولم يحصل على أي رد.

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