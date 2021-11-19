ضبط موقع لتخزين الحطب المحلي يديره مقيم مخالف لنظام البيئة في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض، موقعاً مخالفاً لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين «500» متر مكعب من الحطب المحلي يديره مقيم مخالف لنظام البيئة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى «16» ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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